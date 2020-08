Il generale vastese Gianfranco Rastelli è il nuovo direttore generale della Fondazione di Ricerca e cura Giovanni Paolo II (ex Cattolica) di Campobasso. Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione dell'ente, che si è riunito lo scorso 28 gennaio. Il generale dei carabinieri in pensione succede al professor Savino Raffaele Cannone alla direzione del centro d'eccellenza per l'oncologia, le malattie cardiovascolari e la medicina specialistica del capoluogo molisano. Quello che era il Centro di Ricerca dell'Università Cattolica di Campobasso è divenuto nel 2011 una Fondazione, accrescendo le proprie capacità nella ricerca e offrendo un migliore servizio ai cittadini.

"Il dottor Rastelli - comunica una nota della Fondazione- è ben noto ai cittadini molisani in quanto, a più riprese, ha prestato la sua attività di ufficiale dell'Arma a Campobasso, prima come Comandante del Battaglione Allievi Carabinieri di Campobasso e poi, dal settembre 2008, come Comandante della Legione Carabinieri Molise fino al congedo, con il grado di Generale di Divisione, avvenuto a ottobre 2012.

"Rastelli, 63 anni, di origine marchigiane e residente a Vasto, è laureato in giurisprudenza e fra i vari incarichi ha ricoperto dal 2004 al 2008, con il grado di Generale di Brigata dei Carabinieri, la carica di Direttore del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione ha ritenuto che il dottor Rastelli possieda i requisiti di competenza, di autorevolezza nonché di conoscenza dell'ambiente necessari a guidare il Centro per i prossimi anni".