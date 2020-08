Sono attivi i concorsi, per esami, per l’ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie Militare, Navale e Aeronautica, per la formazione degli Ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire ed essere compilate esclusivamente on-line, con esclusione di qualsiasi altra modalità diversa da quella indicata nel bando di concorso, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere al giorno successivo a quello della pubblicazione della Gazzetta ufficiale n. 4 Serie Speciale (data di scadenza 28 febbraio 2013).

I candidati che alla data di presentazione della domanda di partecipazione sono minorenni dovranno, pena l’esclusione dal concorso, allegare alla stessa copia dell’atto di assenso di partecipazioni di minori.

Questo è quanto è previsto nel bando di concorso pubblicato sulla G.U. –IV serie speciale n. 8 del 29.01.2013 che prevede l’arruolamento di 98 (novantotto) Allievi Ufficiali alla 1^ classe dei corsi normali dell’Accademia Navale di Livorno per l’anno 2013 – 2014.

Il bando integrale può essere requisito da uno dei seguenti siti web:

Ministero della Difesa (clicca qui)

Marina Militare (clicca qui)

Guardia Costiera (clicca qui)

Esercito (clicca qui)

Aeronautica (clicca qui)

Carabinieri (clicca qui)

Le informazioni potranno essere richieste (per la Marina Militare):

presso Ufficio Concorsi Accademia Navale Livorno 0586/238626 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

presso Ufficio Relazioni con il pubblico Numero verde 800862032.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste anche all’U.R.P. dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto (dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle ore 12.00 e nelle giornate del martedì e del giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00 oppure chiamando il numero telefonico 0873 - 310340).