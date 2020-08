Se l'è vista davvero brutta la donna di Gissi che questa mattina è stata protagonista di un incidente in via Maddalena, nel tratto che conduce da San Lorenzo a Vasto. La donna stava raggiungendo Vasto da Gissi, per partecipare ad un incontro sulla situazione occupazionale della Gissi Confezioni, azienda tessile per cui lavora.

La Toyota Yaris di cui era alla guida ha iniziato a sbandare, ha colpito una quercia che si trova a bordo strada e si è ribaltata. All'origine dell'incidente potrebbe esserci un blocco improvviso di una delle ruote dell'autovettura. Sono stati gli ispettori ambientali del gruppo comunale di Protezione civile, impegnati nei pattugliamenti contro l'abbandono di rifiuti, ad intervenire ed aiutare la donna ad uscire dall'abitacolo attraverso il vetro sfondato. Le hanno prestato i primi soccorsi mentre sul posto giungevano le pattuglie della Polizia Municipale.

La donna, che presentava diverse escoriazioni ed era scossa per l'accaduto, è stata poi portata al Pronto Soccorso del San Pio da Pietrelcina di Vasto, per accertamenti approfonditi. È stato necessario l'intervento di un braccio meccanico per recuperare l'auto vettura. Per permettere le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo è stato necessario limitare la circolazione, con l'applicazione del senso unico alternato.