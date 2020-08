“Il Wifi gratuito arriva anche sul territorio di San Salvo. Dopo solo otto mesi di Amministrazione siamo riusciti a far partire il Wifi gratuito con la prima installazione presso il Centro culturale Aldo Moro". È quanto comunica l’assessore alla Cultura Giovanni Artese. Pertanto, chiunque possieda un cellulare di nuova generazione o un portatile munito di wifi, potrà recarsi al Centro culturale e accedere a internet in modo totalmente gratuito. Per coloro che non sono muniti di portatile possono utilizzare le quattro postazioni già predisposte.

“La fornitura del wifi gratuito – dichiara il Sindaco Tiziana Magnacca - è assoluto motivo di orgoglio per quest’Amministrazione che crede e vuole puntare sulle nuove tecnologie. Il Wifi può essere, nel caso specifico, motivo per invogliare i giovani alla piena fruizione della biblioteca e del Centro Culturale, che potrà in questo modo tornare a nuova vitalità.

Infatti – conclude Magnacca – dopo questa prima installazione presso il Centro Culturale sono state calendarizzate una serie di incontri specifici con idonee società per concretizzare l’estensione del wifi gratuito su altre zone della città come il centro storico e la marina”.