Si stringe sempre di più il cerchio attorno al commando che un mese e mezzo fa ha assaltato un furgone blindato sul tratto vastese dell'autostrada A14, rubando 600mila euro, 250mila dei quali recuperati dagli investigatori il giorno stesso. E' stato arrestato ieri sera S.C., 41enne di San Salvo, ritenuto uno dei componenti della banda che il 14 dicembre fu protagonista dell'assalto a un furgone portavalori dell'istituto di vigilanza Aquila. E' il terzo fermo da parte delle forze dell'ordine. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Vasto ad eseguire il fermo disposto dalla Procura della Repubblica.

Un'intensa attività dei carabinieri era stata notata ieri sera nella zona della Villa Comunale di San Salvo, non molto distante dal garage utilizzato come base dai rapinatori. E' in quella zona che l'uomo è stato rintracciato.

Perquisita anche la sua abitazione. "Nel corso della perquisizione, effettuata nell’abitazione dell’uomo- riferisce una nota del comando provinciale-, i carabinieri hanno recuperato, nascosti all’interno di un armadio della camera da letto, 109 grammi di hashish e per questo il 41enne dovrà rispondere anche del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fermato è stato associato al carcere di Vasto in attesa di essere interrogato dall’autorità giudiziaria".