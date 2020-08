A San Salvo è in atto un "tentativo di stravolgimento del Piano regolatore, con una indiscriminata e certamente non pianificata colata di cemento su tutto il territorio cittadino con aumenti di volume fino al 50%, generalizzati su tutte le aree". Lo afferma Agostino Monteferrante, segretario del Partito democratico sansalvese, secondo cui "per il momento, il tentativo è solo rimandato".

La polemica è indirizzata all'amministrazione comunale e alla maggioranza di centrodestra: "Se si ha la volontà di innovare, bisogna avviare una generale revisione della pianificazione nelle condizioni di massima trasparenza e partecipazione di tutta la città. Desidero esprimere - dice Monteferrante - il mio personale apprezzamento e quello di tutto il partito per il lavoro svolto dal gruppo del Pd in Consiglio comunale e più in generale al ruolo svolto da tutti i gruppi di minoranza nel Consiglio del 30 gennaio. Voglio riferirmi in particolare alla questione del recepimento della legge regionale 49 che, su proposta del Pd, è stato rinviato".

Il leader cittadino dei Democratici annuncia che "domani alle 18, presso la Porta della Terra, terremo un pubblico incontro sulla questione Tarsu", tassa sui rifiuti solidi urbani.