Continua senza sosta l'attività del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni politiche che si terranno tra meno di un mese. Gli attivisti del Movimento hanno stilato un fitto calendario che li porterà ad essere presenti in tanti centri del Vastese, con gazebo e volantinaggi, per incontrare tutti i cittadini e presentare nel dettaglio i punti del loro programa.

Un mese di tour de force alla ricerca di un vasto consenso per puntare a più di un seggio in Parlamento. Il vastese Gianluca Castaldi, secondo nella lista del Senato, comunica il calendario del "tour" a 5 Stelle.

Venerdì 1 febbraio - Cupello

Domenica 3 febbraio - Pollutri

Mercoledì 6 febbraio - Scerni

Venerdì 8 febbraio - Castiglione Messer Marino

Venerdì 8 febbraio - Volantinaggio Castelguidone, Fraine, Schiavi D'Abruzzo, San Giovanni Lipioni

Domenica 10 febbraio - Roccaspinalveti

Lunedì 11 febbraio - Volantinaggio Roio del Sannio, Fallo, Borrello, Rosello, Monteferrante

Mercoledì 13 febbraio - Torrebruna

Mercoledì 13 febbraio - Volantinaggio Carunchio, Tufillo, Celenza sul Trigno

Domenica 17 febbraio - Villalfonsina

Lunedì 18 febbraio - Gissi

Lunedì 18 febbraio - Volantinaggio Casalanguida, Carpineto Sinello, Guilmi, San Buono

Mercoledì 20 febbraio - evento chiusura campagna a Vasto

Giovedì 21 febbraio - evento regionale chiusura campagna

Venerdì 22 febbraio - Tsunami tour a Roma