"Mai ho avuto rapporto con ambienti malavitosi e mi è oscura qualsiasi vicenda che possa collegarmi a soggetti appartenenti ai Clan". E' Luciano D'Alessio, imprenditore edile campano, a dire la sua sulla vicenda che lo ha visto coinvolto nelle ultime settimane. D'Alessio era stato raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare, ora annullata dal Tribunale del Riesame.

"Sono stato accusato in modo ingiusto ed infamante - è lo sfogo di D'Alessio-, hanno colpito la mia reputazione di uomo, imprenditore e politico come mai sin’ora, e sinceramente resto ancora basito alla lettura delle dichiarazioni riportate nell’ordinanza, e a quelle false accuse, tra le altre generiche, mosse nei miei confronti". L'imprenditore di Trentola Ducenta spiega: "Negli ultimi anni ho dato avvio a grosse operazioni edili e questo probabilmente ha suscitato l’invidia di molti, la stessa invidia e malcontento della mia discesa in politica. Tuttavia, non immaginavo che si potesse arrivare ad accusare o fare accusare, mi viene da pensare, una persona di cose così gravi".

D'Alessio spiega poi come ha portato avanti fino ad oggi la sua attività imprenditoriale. "Gli investimenti eseguiti, ad oggi sono stati il frutto di tanti sacrifici e rinunce, ma anche di esperienza che ho potuto maturare sul campo. Essere imprenditore nel senso giuridico del termine, non è cosa semplice al giorno d’oggi ed io, nonostante, le difficoltà che ancora mi ritrovo ad affrontare posso affermare di esserlo".

Il residence D'Alessio, realizzato dalla Itaca Costruzioni a Vasto Marina e oggetto di un procedimento per presunto abuso edilizio, era stato associato a fondi di provenienza illegale. "Dichiaro con fierezza - dice D'Alessio- che le uniche fonti di investimento ricevute per i miei progetti imprenditoriali risultano provenienti dagli istituti di credito. Un mutuo di 6,5 milioni di euro concessomi dalla Banca Apulia, con una erogazione dell’80% ha consentito alla Itaca Costruzioni S.r.l. la realizzazione dell’intera opera Residence D’Alessio uno dei più importanti complessi residenziali in Vasto Marina, il più grande progetto da me iniziato ed in cui ho investito tutto il mio lavoro".

Ecco quindi che Luciano D'Alessio ritiene "infondate, dunque, oltre che risibili le accuse volte in tal senso. Per non parlare poi di progetti che prima ancora di essere pensati vengono già screditati".