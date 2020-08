Sul comunale di Fara San Martino il Vasto Sud si ferma ancora e perde per 3-1, disputando una delle peggiori partite della stagione. In svantaggio per una rete a zero nel primo tempo, nel secondo cerca di agguantare il pareggio, ma su una deviazione involontaria e fortuita a centro area i padroni di casa trovano il raddoppio.



I biancorossi accusano il colpo e solo su punizione leggermente deviata con Lucci riescono ad accorciare le distanze. Gli ultimi minuti vedono il Vasto Sud protagonista di un arrembaggio sterile e confuso, mentre in contropiede il Fara San Martino punge e trova il definitivo 3-1. Dopo questa brutta battuta d’arresto Mister Francesco Paolo Acquarola dovrà lavorare sodo per ricompattare i reparti e cercare qualcosa di nuovo per far tornare la sua squadra ai buoni livelli espressi ad inizio stagione.



Formazione Vasto Sud: Mastronardi, Ciccotosto, Salvatore, Forte, Carluccio, Bruno, Acquarola , Fiore, Rossi, Sabatini, Ortolano. A disposizione: Pascuccio, Palumbo, Lucci. Allenatore Francesco Paolo Acquarola. Accompagnatore Gileno.





La classifica. Guardiagrele; S. Giovanni Tornareccio 25; Palena 23; Vasto Sud D’Adamo 22; Fara S. Martino 21; Altino 20; Villa Scorciosa 17; S. Liberata Frisa 16; Virtus Araba Fenice; Borgorosso 13; Fossacesia 6; Virtus Frentana 5; Delphinus 3.



Per info

www.vastosud.sistemacalcio.com