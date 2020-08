Ancora una domenica ad alta intensità per la BCC Vasto Basket. Archiviata la vittoria con il Lotti Juvetrani, i biancorossi hanno iniziato già l'avvicinamento alla trasferta in terra molisana per affrontare la Farmacia Sardella Venafro. Sarà un mezzo derby, con i padroni di casa in cerca di riscatto dopo la sconfitta subita sul campo della capolista Molfetta, formazione sempre più candidata alla conquista del primo posto in classifica.

Coach Arturo Mascio sta lavorando per recuperare la migliore condizione fisica dei suoi giocatori, alle prese nella scorsa settimana con i classici malanni di stagione e qualche acciacco. Già nel post-partita della seconda di ritorno il tecnico del Venafro si era mostrato fiducioso, perchè comunque la sua formazione aveva retto bene l'impatto, almeno per metà gara, contro la corazzata Molfetta.

All'andata, al PalaBCC, furono i biancorossi ad imporsi con il punteggio di 81-67, imponendo ai molisani il primo stop della stagione. Coach Di Salvatore ha tutta l'intenzione di tornare ad avere continuità di risultati. Anche perchè gli incroci delle altre gare impongono la conquista dei due punti se si vuole restare agganciati al treno di testa. Fino ad oggi Venafro ha perso 3 volte tra le mura amiche. L'intenzione di capitan Ierbs e compagni è chiaramente quella di far crescere questo dato numerico. Non sarà semplice, perchè in campo si affronteranno due squadre grintose e con la necessità di fare punti. I padroni di casa sono obbligati a fare risultato per continuare ad inseguire l'accesso ai playoff.

Dopo questo turno per i biancorossi arriveranno due gare casalinghe, da sfruttare al meglio per proseguire la marcia vincente che da matricola della DNC ha portato la BCC Basket a recitare un ruolo da assoluta protagonista.

La 16ª giornata

Cus Ionico Taranto - Bls Lanciano

Pallacanestro Città di Airola - Magic Team Benevento

Pallacanestro Benevento - Gammauto Molfetta

Farmacia Sardella Venafro - BCC Vasto Basket

AP Monopoli - Naurora Barletta

Geofarma Mola - San Michele Maddaloni

Lotti Juvetrani - Delta BK Salerno



La classifica

24 Gammauto Molfetta

22 BCC Vasto Basket

22 San Michele Maddaloni

20 Magic Team Benevento

20 Cus Ionico Taranto

16 Pallacanestro Città di Airola

16 Lotti Juvetrani

14 Farmacia Sardella Venafro

12 Geofarma Mola

10 Bls Lanciano

10 AP Monopoli

10 Naurora Barletta

8 Pall. Benevento

4 Delta BK Salerno