Acqua, la soluzione c’è. Sasi:

La soluzione c'è e l'ha proposta la Sasi nella riunione informale di ieri, quando a Chieti, nella sede del Genio civile, si sono ritrovati attorno a un tavolo la società che gestisce le reti idriche e fognarie, la Regione Abruzzo, l'Ato e la Coniv (che gestisce i depuratori di San Salvo e Montenero di Bisaccia).

"Le analisi - racconta l'ingegner Cesare Garofalo della Sasi - tendono a risolvere positivamente il problema". Lo aveva già comunicato in mattinata il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca: la contaminazione da fenoli non sarebbe più presente nelle acque del Trigno. I valori sarebbero tornati nella norma, in base alle ultime indagini condotte dal Sian, servizio d'igiene degli alimenti e della nutrizione. "Da martedì scorso abbiamo i risultati, ma permane un'inspiegabile situazione di stallo", protesta la Magnacca.

Il via libera, però, non è ancora arrivato. Di sera, sulla costa entrano in azione autoclave e serbatoi d'emergenza sia a Vasto Marina che a San Salvo Marina. Nel centro di Vasto, dove molte case non sono dotate di serbatoi, disagi vengono ancora segnalati in questi giorni.

"In genere - spiega Giuseppe Di Vito, consigliere d'amministrazione della Sasi - immettiamo 240-250 litri al secondo nelle condotte idriche destinate a rifornire Vasto attraverso il ripartitore di Monteodorisio. Nel periodo invernale, la Coniv ci fornisce un quantitativo di 20 litri al secondo tramite le acque del Trigno, che vengono opportunamente depurate e rese potabili. Dal 22 gennaio, quando è scattato lo stop alla potabilizzazione, questo quantitativo è venuto meno meno e, allora, siamo costretti a una turnazione dell'erogazione idrica nelle varie zone della città. Lo facciamo per limitare al minimo i disagi e non lasciare a secco interi quartieri".

La soluzione - "Abbiamo ipotizzato - racconta Garofalo - una soluzione tecnica: prelevare l'acqua più a monte" rispetto all'attuale punto di captazione, localizzato in contrada Pietrafracida, a Lentella. "In breve tempo si può cominciare a prelevare l'acqua a San Giovanni Lipioni".