Da un lettore di ZonaLocale.it, Gianluca Garofalo, riceviamo e pubblichiamo questa lettera aperta:

"Sono un residente del comune di Cupello e con molto dispiacere noto che la trasparenza non è un punto forte del mio comune.

Navigando sul sito istituzionale (www.comunedicupello.it), a parte l'aggiornamento sui concerti e sul calcolo dell'Inu, non sono presenti informazioni valide che permettano al normale cittadino la valutazione dell'attività amministrativa.

Alla sezione delibere l'ultima pubblicata riporta la data 07/12/2010, per le determine l'ultima pubblicazione risale al gennaio 2011 e nella sezione bilanci non vi è traccia di alcuna annualità. Qualcosa in più si scorge nell'albo pretorio dove gli aggiornamenti sono ricorrenti, ma mancano gli allegati quindi a parte conoscere l'oggetto resta difficile la comprensione degli atti in particolare sulle spese effettuate dove il cittadino vorrebbe avere più trasparenza.

Tutto ciò potrebbe apparire superfluo se la legge non avesse sancito a partire dal 2011 che l'unica pubblicità legale per gli atti è quella su internet, la carta non vale più.

Un comune che si ostinasse a non inserire in un’apposita sezione del proprio sito ad esempio le pubblicazioni di matrimonio, continuando ad attaccare i fogli in bacheca, metterebbe in seri guai sia gli sposi che i propri funzionari. E’ un esempio, tutto sommato limitato nella portata, ma amplissimo nella diffusione (vale infatti per tutti gli enti pubblici) di quello switch-off dalla carta al digitale che da anni chiediamo.

Queste mancanze 'telematiche' stridono con l'attenzione che lo stesso sindaco ha attribuito ad Internet per la sua campagna elettorale sia per le primarie del Pd sia per l'attuale corsa al Senato testimoniando la scarsa volontà di accendere i riflettori sulla gestione comunale".

Gianluca Garofalo