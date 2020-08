"La Coniv è in possesso dei risultati delle analisi svolte dall'Arta", agenzia regionale di tutela dell'ambiente. "Sono dati che evidenziano il rientro dell'acqua del Trigno entro i valori normali. In base a questi, sarebbe possibile tornare a potabilizzarla, evitando disagi".

Tiziana Magnacca, sindaco di San Salvo, chiede al Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl di accelerare i tempi: "Ieri ho inoltrato l'ennesima sollecitazione", afferma il primo cittadino. "I valori sono tutti nella norma, ma manca ancora la comunicazione con cui il Sian deve dare il via libera alla potabilizzazione dell'acqua del Trigno. Ieri sera ho scritto al prefetto di Chieti, Fulvio Rocco De Marinis, per chiedere la convocazione di un tavolo urgente in Prefettura per risolvere definitivamente il problema. Da lunedì siamo in possesso dei dati Arta, ma ad oggi siamo ancorfa fermi".