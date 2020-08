Lunedì alla Tabaccheria Tittaferrante in via dei Conti Ricci, sono stati vinti 30.000 euro al Gratta e Vinci con un tagliando da 10 euro del Vegas Casinò. Questa è però solo l'ultima, in ordine cronologico, di una fortunata serie che va avanti da qualche anno.



“Si tratta di un cliente abituale – racconta una delle ragazze che lavora all’interno della ricevitoria - era incredulo quando sono usciti i due simboli uguali, non si rendeva ancora conto di aver vinto, sono stata io a confermargli la cifra e dirgli che doveva andare in banca per incassare, come capita per gli importi superiori ai 20.000 euro. Al momento non abbiamo brindato con lui, non so se lo faremo”.



Non è la prima volta che capita, qui circa cinque anni fa furono incassati 100.000 euro, sempre con un Gratta e Vinci. “In quella occasione il fortunato ci ha lasciato sotto la porta la fotocopia del biglietto e un ringraziamento scritto”.



L'apice delle vincite di questo luogo particolarmente fortunato è stato però raggiunto la scorsa estate, il 25 luglio, quando con un biglietto da 5 euro del gioco Il Milionario, qualcuno si è portato a casa 500.000 euro, niente in confronto alle precedenti volte. "Non ce ne saremmo mai accorte se non fosse stato per la titolare, la signora Cinzia Cocco, che ogni tanto va a consultare l’elenco delle vincite. Non sappiamo chi possa essere stato".

Fin qui in totale fanno 630.000 euro, senza contare i premi più piccoli.