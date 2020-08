La 63.ma edizione del Festival della Canzone Italiana è alle porte e la società di produzione Spettacolab srl ha deciso di seguire l'evento italiano per antonomasia con un progetto multimediale, un programma tv e un sito web d'approfondimento.



Nasce così #sanremoinside che dall'11 al 17 febbraio 2013 racconterà il Festival a 360° graffiando l'attualità, commentando il programma affidato quest'anno a Fabio Fazio, raccontando i retroscena, incontrando e intervistando i cantanti in gara, ascoltando il polso della gente comune e smontando anche la sacralità di Sanremo con ironia, irriverenza ed eros.



Il programma televisivo #sanremoinside è ideato e realizzato da Spettacolab srl, che cede il diritto di trasmetterlo a tutte le tv private interessate che possono a loro volta inserire i loro spot. Si tratta di un vero e proprio investimento vantaggioso per le tv private italiane, in quanto, grazie a costi condivisi, possono inserire nel loro palinsesto un programma di alta qualità e confezionato nei minimi dettagli. Grazie alla vastissima popolarità del Festival, #sanremoinside, format unico nel suo genere, rappresenta una sicura opportunità di guadagno senza vincoli.





Il cast del programma è già ben definito. Hanno aderito con entusiasmo al progetto:



Romina Falconi, oggi reduce da X-Factor 6 (nella squadra di Morgan e della sua amica vincitrice Chiara Galiazzo, in gara tra i Campioni del Festival), già corista di Eros Ramazzotti, aveva calcato il palco dell’Ariston nel 2007 con “Ama”, Sanremo Giovani.



Cesare Lanza, autore tv, capo-progetto di 3 edizioni del Festival, tutte di successo due volte con Paolo Bonolis e una con Antonella Clerici.



Fabio Falcone, uno dei conduttori del programma, già cantante de "La Differenza" con cui ha calcato il palco dell'Ariston nel 2005.



Viviana Bazzani, prima nip dell'Isola dei Famosi 5, e che oggi scrive sul settimanale Di Più Tv e spesso è opinionista in talk show di Rai e Mediaset.



Grace Hall, con la sua verve ironica e seducente da qualche tempo è protagonista indiscussa del Burlesque made in Italy.



Il casting non è ancora chiuso e presto potranno essere svelati gli altri nomi, tra cui importanti sorprese.



Il sito di #sanremoinside conterrà alcuni spezzoni del programma tv, oppure interviste integrali che non trovano abbastanza spazio nel montaggio televisivo.



Il nucleo centrale del sito saranno le interviste esclusive, redazionali di approfondimento su tutti i molteplici aspetti che il Festival di Sanremo offre.



