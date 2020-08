E' morto poco dopo essere stato travolto da un furgone Umberto Rusi, 86 anni, l'uomo investito stamani, attorno alle 10.25, sulla strada provinciale 181, all'ultima curva prima dell'abitato di Cupello.

La dinamica - Il pensionato camminava sul bordo della strada, quando è stato colpito dal furgone di una ditta della Val di Sangro del settore ortofrutticolo. Il mezzo era guidato da un giovane, C.I., che si è fermato e ha lanciato l'allarme. Anche il personale sanitario, giunto prontamente sul posto, ha tentato la rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare.

Il giovane, sotto shock per l'accaduto, è stato accompagnato al pronto soccorso del San Pio da Pietrelcina di Vasto. Come da prassi, sarà sottoposto a test medici. Da Piazzano di Atessa sono arrivati anche il titolare della ditta per cui il giovane lavora e i colleghi. Hanno cercato di consolare il ragazzo, decritto come un bravo lavoratore, che non ha mai creato propblemi di nessun genere.

Il furgone, che saliva verso Cupello, è ammaccato in corrispondenza del fanale anteriore destro: è quello il punto in cui è avvenuto l'impatto fatale. Il mezzo è stato posto sotto sequestro dai militari dell'Arma. La polizia municipale di Cupello ha provveduto a regolare la viabilità.

Alle 11.05 sul luogo della tragedia è arrivato il figlio dell'uomo. I carabinieri gli avevano dato la ferale notizia. Al termine dei rilievi sul luogo dell'incidente, il corpo senza vita di Umberto Rusi è stato trasportato presso l'obitorio dell'ospedale di Vasto. Carabinieri e Procura hanno aperto un'inchiesta. La magistratura ha ordinato la ricognizione cadaverica, che verrà eseguita dal medico legale della Asl.

Le prime testimonianze - "E' steso sull'asfalto e non dà segni di vita", raccontano i testimoni che hanno visto la scena agghiacciante. Un uomo anziano travolto lungo la provinciale Vasto-Cupello.

E' stato investito da un furgone attorno alle 10.25. Sul posto si sta precipitando un'ambulanza. "E' grave ma, al momento, non abbiamo altre informazioni. L'ambulanza sta arrivando sul posto", dicono alle 10.29 i medici del 118 dalla centrale operativa di Chieti.

L'uomo, che camminava a piedi aiutandosi con un bastone, è stato investito da un furgone per il trasporto della frutta di un'azienda della Val di Sangro. "L'autista, un giovane, sta piangendo vicino al guard-rail. Molti automobilisti si sono fermati, impietriti per la scena che stanno vedendo", racconta una persona che è transitata sul posto pochi attimi dopo il drammatico episodio. "E' steso sull'asfalto e non dà segni di vita".

Michele D'Annunzio - Giuseppe Ritucci