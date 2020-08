Un altro incidente ha rischiato di funestare per la seconda volta in poche ore una giornata già drammatica sulle strade del Vastese. Oggi, attorno alle 14.45, un terribile schianto sulla statale 16 ha distrutto due auto e mandato tre persone in ospedale.

E' accaduto all'altezza del parcheggio di località Casarza, lungo il litorale centro-settentrionale di Vasto.

Per cause in corso d'accertamento, il violentissimo impatto ha coinvolto una Bmw Serie 1, guidata da A.G., 29 anni di Petacciato, con un passeggero a bordo e un furgoncino Volkswagen Caddy, di proprietà di una ditta del Vastese. E' stato un giovane che si trovava da quelle parti a presetare i primi soccorsi e a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti polizia municipale, polizia, vigili del fuoco e protezione civile di Vasto.

Le tre persone coinvolte nell'incidente sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina dalle ambulanze del 118 e della Provvidenza Soccorso.