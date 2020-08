Sì,viaggiare....cantava Lucio Battisti. Una delle attività più emozionanti per il genere umano. Se poi si considera che gli italiani, in particolare, hanno una storica passione per i viaggi, le scoperte, le avventure si capisce bene perchè molti giovani di oggi orientano la propria attività lavorativa in questo settore. Il settore delle agenzie viaggi è giovane e al giorno di oggi fornisce sempre più professionalità ai clienti. Non mancano i corsi di aggiornamento, gli educationals, gli stage formativi, e la possibilità di perfezionare le lingue o il proprio background storico-archeologico attraverso corsi di laurea in facoltà legate al turismo che forniscono dei vantaggi a chi già gestisce un'agenzia viaggi.

Quindi, avendo ben presente la giovane età degli agenti di viaggio e le esperienze formative che acquisiscono già nel giro dei primi anni di lavoro, ha veramente poco senso continuare a cercare offerte di viaggio last minute fai-da-te tramite internet. E' luogo comune, poi, che cercarsi i viaggi da soli, tramite siti di dubbia provenienza, si possa risparmiare e avere lo stesso risultato qualitativo che le agenzie offrono. Beh, quel che posso dire, in base alla mia esperienza, è che in molti casi questo è falso, anzi, confrontando i prezzi di un sito tipo “booking.com” legato all'acquisto diretto dell'utente finale con quello di Alpitour, entrando nell'area agenzia, è facile constatare che è invece vero il contrario.

Per dimostrarlo e sfatare il mito dell'offertona su internet, spesso e volentieri, faccio questo confronto davanti ai clienti stessi, che ogni volta devono ricredersi con stupore. Inoltre, è anche vero, che i prezzi delle cosiddette offerte last minute che si trovano in rete, sono il più delle volte prezzi di “quota base”, come dire “a partire da euro..” a cui, per avere un prezzo finito, bisogna successivamente aggiungere le tasse,l'assicurazione,le commissioni del sito e le spese per la carta di credito. Tutto sommato, si noterà, che non c'è un gran guadagno, oltre al fatto che non si ha nessun punto di riferimento che possa fornire un'assistenza adeguata, 24h su 24, disponibile a dare consigli, a risolvere inconvenienti del caso, a preparare i documenti necessari per il viaggio, tutto quello che noi, in agenzia viaggi, forniamo come servizi garantendo una reperibilità continua. Per quanto mi riguarda, i miei clienti hanno la possibilità, tramite il mio numero di cellulare, di essere in contatto con me anche durante il viaggio, in qualsiasi orario. Mi è capitato più volte di essere contattata da clienti nel panico che cercavano un autobus che li riconducesse in hotel dall'altra parte del mondo, che erano in aereoporto ed avevano smarrito il biglietto aereo, e cose del genere, e in tutti i casi sono riuscita a risolvere i loro problemi anche da lontano.

Il mio è un lavoro che mi piace, è appassionante. Le mie agenzie ormai, per me, sono diventate come persone di famiglia, tra l'altro con una precisa personalità. Forse sono le uniche due agenzie del territorio che riescono ad orientarsi sul “turismo ecosostenibile” tramite il supporto e la vendita di prodotti particolari come gli “Equotube”. Attualmente, in prima persona, sto dedicando il mio tempo libero alla stesura di un “Manuale del turista responsabile” da distribuire ai miei clienti. In questo manuale ci saranno consigli e raccomandazioni rispetto all'ambiente culturale, ecologico e sociale dei Paesi ospitanti, insomma, un modo veramente alternativo di pensare al turismo, indirizzato all'integrazione a 360 gradi tra turista e Paese destinatario.

Un altro aspetto che caratterizza la personalità delle nostre agenzie (quella di Cupello e quella di Vasto) è proprio legata all'ambito culturale. Siamo abituati a promuovere gli scambi culturali, lavorando di concerto con le associazioni locali, anche in base a progetti legati alla Comunità Europea. E la nostra grande specialità, oltre a questi aspetti, è l'incentivo a viaggiare rivolto a categorie sociali svantaggiate. Sono famose le promozioni che ci hanno contraddistinto in questi anni: Zero spese agenzia per i cassintegrati, 150 euro di sconto per viaggi di nozze per giovani coppie, weekend anniversario in omaggio per ogni viaggio di nozze con noi, e tante altre. Per i viaggi di nozze siamo in grado di fornire qualsiasi soluzione, anche personalizzata, e di qualsiasi livello economico.

A dimostrazione del fatto che ogni cliente può avere la soddisfazione di un viaggio di nozze da sogno anche in base alle sue capacità economiche, posso dire che noi agenzie Mister Holiday, siamo partner Alpitour, abbiamo un privilegio di cui godono poche agenzie selezionate. Questo conosciutissimo Tour Operator, ha un ventaglio di brands (Viaggidea, Karambola, Villaggi Bravo, Volando, Francorosso, Alpitour Iclub) che copre l'intero mercato del turismo, dal resort a 5 stelle, al villaggio, dal bed and breakfast alle crociere. E poi cos'altro posso dire ancora? solo aggiungere che gestisco le mie agenzie con passione, spirito di iniziativa, inventando soluzioni sempre alternative per creare un modo di fare turismo diverso, con professionalità e dedizione, accrescendo giorno per giorno competenze e capacità. Venite a trovarmi!

Marilisa Spalatino

Agenzia Viaggi Mister Holiday

filiale di Cupello - Via Vittorio Veneto, 2 (clicca qui)

filiale di Vasto (clicca qui) - Corso Plebiscito, 1

Informazione pubblicitaria