Giorno per giorno si allunga la conta dei danni causati dalle esplosioni provocate dai teppisti che nottetempo si aggirano per Vasto, accanendosi contro il patrimonio pubblico e privato.

Una bomba carta, legata a una trave portante di un box di lungomare Duca degli Abruzzi, è stata fatta esplodere nelle notti scorse sulla riviera di Vasto Marina. Stamani il proprietario della struttura, che si trova all'interno del mercatino serale attivo nei mesi primaverili ed estivi, ha fatto la brutta scoperta e ha chiamato immediatamente il 112.

Una pattuglia si è portata sul posto. I carabinieri della Compagnia di Vasto hanno constatato il danno. Il titolare del gazebo sporgerà denuncia contro ignoti.

L'esplosione del botto di grandi dimensioni ha bucato la parete esterna. Il legno, sfaldatosi per effetto della deflagrazione, è sparso sul pavimento del box. Ai militari la vittima ha detto di non aver idea di chi possa essere stato a compiere l'ennesimo gesto distruttivo accaduto in città nelle ultime settimane.

Dalla fine del 2012, l'esplosione di alcune bombe carta ha causato danni a Vasto: in centro sono state danneggiate un'auto in via delle Croci nella notte del 30 dicembre, mentre il 6 gennaio un ordigno rudimentale scoppiato in piazza Rossetti aveva causato il black out della pubblica illuminazione. In quella stessa nottata era stata decapitata la statua di San Giuseppe del presepe allestito nell'aiuola sud-ovest della piazza. Ora i vandali sono tornati a colpire anche a Vasto Marina.