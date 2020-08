Oltre 500 atleti per 1700 atleti-gara, 11 distanze gara oltre alle staffette, 180 medaglie consegnate ai primi tre classificati di ciascuna gara, trofeo per la società vincitrice, coppe alle prime sei classificate, 28 società partecipanti provenienti da tutta Italia, tribune straripanti di pubblico, diretta streaming di tutta la manifestazione sul sito nuoto.it e su ustream. Questi sono i numeri della XXI Coppa Città del Vasto, storico evento di nuoto, organizzato dalla Asd San Francesco Mille Sport Nuoto che si è svolto a Vasto presso lo Stadio del Nuoto di via Conti Ricci nei giorni 26 e 27 gennaio 2013.



Gli atleti della Mille Sport Nuoto San Salvo, si sono piazzati al primo posto della classifica per società, conquistando così l’ambito trofeo. Il bottino di medaglie vinte dagli atleti della Mille Sport è notevole: 28 ori, 33 argenti, 21 bronzi. Grazie ai loro risultati, sono attualmente in graduatoria per i campionati nazionali delle rispettive categorie, gli atleti: Argentieri Mirco, Di Crisci Antonio, Di Nardo Sofia, Masci Fabio, Pagano Riccardo, Ricci Nicola, Ruggiero Federica e Vicoli Piera. Partecipazione certa ai campionati nazionali per le staffette 4x100 stile libero e 4x200 stile libero categoria ragazzi maschi.



Enorme la soddisfazione dei tecnici Lorenzo Galante, Gianluca Cerri e Giorgio Petrella. Il premio riservato alla migliore prestazione femminile se lo è aggiudicato l’atleta Maria Pia Pepe della società Emmedue di Campobasso per la sua performance nella gara 100 metri stile libero col tempo di 59”36 e lo stesso premio per la sezione maschile è andato all’atleta Nicolangelo Di Fabio appartenente al Team Lombardia, il quale si allena presso l’impianto vastese, per la sua splendida prestazione nei 200 metri stile libero col tempo di 1’48”35.



Entusiasmo di tutto lo staff organizzatori e del presidente Gianmichele Fidelibus per la riuscita di questa manifestazione che ha portato a Vasto numerose presenze tra atleti, genitori, allenatori e tutte le altre persone al seguito delle società e che da anni promuove le attività sportive natatorie del nostro territorio.