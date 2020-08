La banda della mola colpisce ancora sull'autostrada A14. Nel mirino dei ladri stavolta è finito il casello autostradale di Vasto Nord, in territorio di Casalbordino. La scorsa notte, attorno alle 3, è stata ripulita la cassa automatica.

Per aprire come una lattina il vano metallico, i malviventi avrebbero utilizzato una mola, arraffando il denaro dal contenitore in cui confluisce il pedaggio pagato dagli automobilisti in uscita dall'A14.

La gang è riuscita e eludere il sistema ink-box che, nei tentativi di furto, macchia di inchiostro colorato le banconote, rendendole facilmente riconoscibili alle forze dell'ordine, alle banche e ai commercianti e, di conseguenza, inutilizzabili per i ladri.

La polizia autostradale fa sapere di non aver ricevuto nessuna segnalazione di furto.