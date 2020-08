Nel 2011 era stato uno dei protagonisti dell'argento conquistato dalla Nazionale Italiana nel Campionato del Mondo di pasticceria. Nell'edizione 2013, che si è appena conclusa a Lione, il pasticciere Emmanuele Forcone ha guidato insieme ad Alessandro Dalmasso la squadra che ha conquistato il terzo posto. Tra i 22 team partecipanti è stata la squadra francese ad aggiudicarsi la vittoria, seguita dai giapponesi e dagli italiani.

La formazione azzurra era composta da Gino Fabbri, Lucca Cantarin, Marcello Boccia e Francesco Boccia. I pasticcieri si sono cimentati in diverse prove, tra cioccolato, zucchero artistico, ghiaccio e quant'altro. A guidare il team azzurro negli allenamenti e a dare preziosi consigli durante la competizione sono stati Dalmasso e il "nostro" Emmanuele Forcone.

Per il pasticcere abruzzese è stata certamente una bella soddisfazione poter partecipare a questo mondiale nei panni di tecnico, dopo esserne stato grande protagonista due anni fa. La testimonianza del suo valore e della sua bravura, che ormai sta facendo il giro del mondo. Una soddisfazione in più è arrivata per Marcello Boccia, la cui composizione in zucchero artistico è stata giudicata come la migliore di quelle in gara. Del resto, con un maestro come Forcone, che con lo zucchero artistico realizza creazioni straordinarie, non poteva essere altrimenti.