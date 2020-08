Artigiani dell’intelligenza . Questo il titolo scelto dal Partito Democratico per l’evento che si terrà sabato 2 febbraio al PalaBCC di Vasto. Dalle 10 alle 11.30 si terrà un vero e proprio workshop, Creatori di differenza, in cui i giovani talenti del territorio potranno esporre i propri prodotti e le proprie idee, incontrare i rappresentanti del mondo imprenditoriale e della politica. I partecipanti, laureati o laureandi, artigiani o inventori del quotidiano, comunque persone con un’idea da sviluppare o un sogno da realizzare, avranno a disposizione un suo spazio da gestire in autonomia. Sarà questo un luogo per il dialogo con i visitatori, che raccoglieranno così le istanze dei giovani talenti del territorio.

Ci sarà poi spazio per un confronto diretto con i candidati del Partito Democratico, che raccoglieranno spunti e richieste da portare all’attenzione nazionale. Dopo un brunch di lavoro con prodotti tipici del territorio, il pomeriggio sarà dedicato al mondo della scuola. Dalle 15.30 alle 17, nell’appuntamento Creatori di futuro, saranno dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, tecnici e addetti ai lavori, a confrontarsi con i candidati del Pd su tematiche di stretta attualità come quelle riguardanti la scuola italiana.

Per poter partecipare al workshop: tel. 3357122181, presso il Comitato elettorale Partito Democratico, viale Perth 4 (Circonvallazione Histoniense) www.angelopollutri.it



Musica & Intrattenimento

Il prossimo fine settimana sarà caratterizzato anche dal divertimento e dallo stare insieme. Venerdì 1 febbraio, sempre al PalaBCC è in programma la Festa Democratica, una serata dedicata alla musica, al ballo e all’enogastronomia. Dalle 20 ci sarà i Pasta Party, con ricette tipiche del territorio. Dalle 21 saranno Roby Santini e il suo corpo i protagonisti della serata, che proseguirà con una Maratona dei Balli di gruppo.

Sabato 2 febbraio, dopo gli appuntamenti dedicati al talento e alla scuola, sarà la volta di Artigiani dell’intelligenza: The Night. Tre le formazioni musicali che si avvicenderanno sul palco: Microchip Emozionale (Subsonica Cover Band), La Differenza 3.0 e Marron Glaces. Il tutto accompagnato da porchetta e birra.

(Comitato elettorale del Pd)