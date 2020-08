La scuola cambia e si rinnova, insieme ai progetti di lunga durata che vengono riproposti nel tempo basandosi su una qualità costante e obiettivi sempre dinamici e lungimiranti. È il caso del corso di disegno e pittura proposto agli alunni della Scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di San Salvo dal Laboratorio ArtiBus di Vasto, nella persona di Bruno Scafetta.

L’iniziativa, che quest’anno giunge alla tredicesima edizione, è stata promossa in accordo con il Dirigente Scolastico Delle Donne, lieto di arricchire l’offerta formativa grazie al contributo di specifiche competenze di esperti esterni. A partire da mercoledì 6 febbraio, nella sede di Via De Vito, gli alunni che hanno scelto di aderire al percorso artistico seguiranno un ciclo di dieci lezioni alla scoperta di diverse tecniche grafiche e pittoriche. Lo scopo del corso è quello di avvicinare i bambini alla creatività in uno stile ludico ed incoraggiante, che favorisca l’espressività di ciascuno attraverso una crescita armoniosa dell’intero gruppo dei discenti.

(Laboratorio Artibus)