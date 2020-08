Lo scorso sabato 26 Gennaio, nei locali sottostanti la Parrocchia di San Paolo Apostolo, si è svolto l’evento “Proviamo a metterci in gioco”, esperimento interessante che ha visto affiancati Sport e Fede, coinvolgendo decine di bambini dell’ACR assieme ad alcuni rappresentanti della Polisportiva San Gabriele.



Tutto è iniziato con una breve esibizione dove Gaia Smargiassi e Federico Antenucci, giovani e qualificati pongisti vastesi in forte ascesa, hanno mostrato la bellezza di questo sport, mentre Roberto Sboro in qualità di Istrutture Senior enunciava “i fondamentali” di questa disciplina.



Grande euforia, subito dopo, durante lo svolgimento della competizione amatoriale femminile e maschile dove l’hanno spuntata Eleonora Fioriti e Manuel D’Adamo.



Presenti anche il Presidente della Polisportiva Fratel Michele Ciaffi, il pongista esperto Franco Giuliani e il giovane Mirel Iordache. Al completo la squadra instancabile degli educatori e degli animatori ACR della Parrocchia di San Paolo Apostolo, capitanata dalla responsabile Sara Di Lena.



La premiazione è avvenuta con la presenza di Don Gianni che, facendo gli onori di casa e ringraziando la squadra, ha espresso un pensiero affascinante proponendo una preghiera per i vincenti ed una per i perdenti, “perché tutti nella vita siamo chiamati, spesso, e solo mettendoci in gioco, ad una o all’altra esperienza. Dio abbraccia ognuno in ambedue le situazioni”.



Proprio in questo tempo in cui si insinuano, talvolta a ragione, sospetti e discrediti verso il mondo dello Sport, diviene utile e forse anche necessario evidenziare le assonanze tra i due ambiti, congiunti certamente dal fine educativo e dall’insegnamento di principi e valori etici, necessari per “mettersi in gioco” nel rispetto dell’avversario, o del prossimo.