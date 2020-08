Non ci sono parole migliori per descrivere sinteticamente questo progetto carico di idealità realizzabili concretamente nella vita di tutti i giorni attraverso la pratica musicale collettiva. La musica permette di crescere spiritualmente e mentalmente. La musica accarezza l’anima, la fa sentire viva, le dà forza e coraggio nei momenti difficili della vita, la musica non ti lascia mai solo. E' l'arte che riesce a riconciliare la volontà con l'anima.

Il progetto pone in essere la costituzione e l’avvio delle attività dell’Orchestra Giovanile del Liceo Musicale dell’Aquila. Si prevede la partecipazione degli studenti dello stesso Liceo Musicale e di ragazzi e ragazze impegnati negli studi musicali presso Istituzioni, Associazioni e Scuole della Provincia dell’Aquila sia pubbliche che private. Tutti coloro che parteciperanno alle attività dell’Orchestra Giovanile saranno selezionati attraverso un’audizione. Il presente Bando regola le modalità di scelta ed inserimento dei giovani strumentisti nell’Orchestra. Al Bando è anche allegato il Regolamento interno che disciplina l’andamento

dell’attività.

Il Bando e il Regolamento sono disponibili sul sito: www.convittocotugno.it

Le finalità del progetto sono:

partecipazioni a manifestazioni pubbliche del Liceo e di tutte quelle Istituzioni, Enti, Fondazioni o Associazioni che vorranno ospitare la giovane orchestra aspirando di allargare i confini anche oltre quelli nazionali; scambi culturali e/o gemellaggi con analoghe realtà in Italia; partecipazioni a concorsi per orchestre giovanili; collaborazioni per la produzione di spettacoli (per es. operine, operette, musicals) con il liceo coreutico di Teramo in particolare, e in generale con altri Istituti scolastici, Istituzioni, Enti e Associazioni del territorio.



Articolo 1 – DESTINATARI

Sono destinatari del Progetto tutti i giovani residenti nella Provincia dell’Aquila, allievi delle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale, del Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila, delle Accademie, delle Scuole di Musica civiche e private e delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado. È a discrezione del Comitato tecnico l’accettazione di domande di audizione da parte di giovani musicisti di età superiore a quella prevista dal presente Bando oppure residenti fuori provincia.

Articolo 2 – REQUISITI DEI CANDIDATI

I requisiti per essere ammessi all’Audizione sono i seguenti:

- i candidati dovranno essere di età inferiore ai 21 anni;

- studiare lo strumento per il quale si fa domanda da almeno tre anni.

I requisiti sopraindicati devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza indicata per la

presentazione della domanda di ammissione.

Articolo 3 – STRUMENTI MUSICALI RICHIESTI

Il Liceo Musicale dell’Aquila indice audizioni per i seguenti strumenti che andranno a formare la sua Orchestra Giovanile incrementando le risorse già presenti nell’istituto:

Arpa

Basso Tuba

Oboe

Trombone

Violino

Viola

Violoncello

Contrabbasso



Articolo 4 – DOMANDE DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione all’audizione devono essere compilate utilizzando il modello allegato al presente bando scaricabile dal sito internet www.convittocotugno.it e inviate entro il 21/02/2013 a mezzo raccomandata a Liceo Musicale – Convitto Nazionale “Cotugno” Via Pasquale Ficara n. 9 67100 L’Aquila oppure tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail aqsl01000b@istruzione.it indicando nell’oggetto RICHIESTA AUDIZIONE. Alla domanda bisogna allegare oltre al modulo di adesione compilato in ogni sua parte, una copia di un valido documento d’identità con foto e la liberatoria debitamente firmata anch’essa scaricabile dal medesimo sito web. La sottoscrizione della domanda comporta, da parte del candidato, la piena conoscenza e l’incondizionata accettazione di quanto disposto in ogni articolo del presente Bando e del relativo

Regolamento.

La firma sulla domanda in caso di età inferiore ai 18 anni dovrà essere apposta da un genitore o da chi ne fa le veci.

Saranno escluse le domande non compilate nella loro interezza. Il Liceo Musicale non risponde per eventuali disguidi di trasmissione dati, nel caso di e-mail, fax o comunicazioni postali.



Articolo 5 – AUDIZIONE

Le audizioni si terranno nei primi dieci giorni di marzo 2013 presso il Liceo Musicale SS 80 n. 8b 67100 L’Aquila. In relazione alle domande pervenute sarà predisposto un calendario che verrà pubblicato sul sito www.convittocotugno.it e comunicato ai partecipanti mediante e-mail. Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi nel luogo, nel giorno e all'ora stabilita,

muniti di un valido documento di riconoscimento.

Per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, è richiesta l’esibizione di copia del permesso di soggiorno in corso di validità senza il quale non potranno essere ammessi alla selezione. Il candidato dovrà presentarsi con il proprio pianista accompagnatore o nel caso in cui ne fosse privo, dovrà comunicarlo tempestivamente all’indirizzo e-mail aqsl01000b@istruzione.it inviando, almeno 15 giorni prima della prova, copia delle parti pianistiche.

Ai partecipanti all’audizione non compete alcun compenso o indennità per spese di viaggio e/o soggiorno. I concorrenti non possono avanzare alcuna pretesa economica o di altro genere per eventuali riprese audio-video delle esecuzioni effettuate durante l’audizione, nonché per la loro utilizzazione, sia radiofonica o televisiva o con qualsiasi altra tecnica di riproduzione.

L’Organizzazione non si assume nessuna responsabilità di rischi o danni di qualsiasi natura che dovessero derivare ai partecipanti, agli effetti personali e agli strumenti di loro proprietà durante lo svolgimento dell’audizione. Il Liceo Musicale rilascia opportuna certificazione giustificativa qualora ne fosse fatta espressa richiesta. L’assenza del candidato all’audizione sarà considerata come rinuncia.

Articolo 6 – PROGRAMMI PER L’AUDIZIONE

L’audizione consisterà in:

a) un’esecuzione di un programma a libera scelta della durata di circa 10 min.;

b) una lettura a prima vista.



Articolo 7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice è composta dai docenti del Liceo Musicale e, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere ai candidati che sia eseguito tutto o solo parte del programma, nonché un’eventuale prova suppletiva.

Il giudizio della Commissione è inappellabile.

Articolo 8 – ESITO AUDIZIONE

Al termine delle audizioni dei candidati di ogni singolo strumento, verrà stilata una graduatoria che verrà pubblicata sul sito: www.convittocotugno.it Le convocazioni degli idonei avverranno secondo le necessità di organico e in base alla posizione nella suddetta graduatoria. I candidati risultanti idonei si renderanno disponibili per le prove, i concerti ed eventuali viaggi.

La partecipazione dei musicisti esterni ammessi all’orchestra è gratuita.

Articolo 9 – PROGRAMMI DELL’ORCHESTRA GIOVANILE

I programmi musicali saranno dedicati ad un approfondimento di tutti i generi musicali senza pregiudizio per nessuno, da quello classico, al jazz, alla musica etnica, popolare fino al rock mai perdendo di vista la ricerca della qualità musicale. Nel caso in cui ci siano giovani brillanti nella medesima specialità strumentale, si attuerà una turnazione nei ruoli di maggiore responsabilità che possa rendere merito ad ognuno, fino a poter aspirare di eseguire brani come solisti accompagnati dall’Orchestra Giovanile.

Articolo 10 – TEMPI D’IMPEGNO

Il calendario delle prove orchestrali sarà predisposto successivamente alle audizioni e comunicato ai candidati idonei via e-mail. Il liceo nel predisporre il piano per le prove e le performance pubbliche terrà conto degli impegni scolastici dei candidati. Agli esterni che avranno regolarmente frequentato prove e concerti, il Liceo Musicale rilascerà un attestato di partecipazione.

Articolo 11 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati, saranno raccolti dal Liceo Musicale e saranno utilizzati, oltre che per la partecipazione al concorso, anche successivamente per l’eventuale instaurazione di un rapporto di collaborazione e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. I dati personali potranno subire le operazioni concernenti le seguenti attività: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di uno o più di questi trattamenti. Tutte queste operazioni saranno eseguite nel rispetto delle disposizioni di legge ed esclusivamente per le finalità di cui al precedente primo comma. Il trattamento dei dati in questione potrà essere svolto anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati atti a memorizzare, gestire, collegare tra loro i dati stessi. I dati personali in oggetto saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, il rischio di perdita, distruzione, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.



Per informazioni rivolgersi a:

Segreteria Liceo Musicale

Via Pasquale Ficara n. 9, 67100 L’Aquila

Tel. 0862-26001

Fax 0862-420173

e-mail aqsl01000b@istruzione.it

PEC aqvc01000p@pec.istruzione.it



Referente progetto:

M° Caterina Imbrogno

e-mail caterina.imbrogno@istruzione.it

M° Andrea Di Mele

e-mail andrea.dimele@istruzione.it