Nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie C, le ragazze della Pro Vasto tornano da Pizzoli con un solo punto in tasca. Le vastesi, dopo aver condotto per ampi tratti la gara, vengono raggiunte nei minuti di recupero dalle padrone di casa per il definitivo risultato di 2-2.

Nel primo tempo sono le ragazze di mister Mazzatenta a portarsi in vantaggio. E' Tiberio a confezionare il pregevole assist che manda Mazzatenta a tu per tu con il portiere ospite. L'attaccante vastese non sbaglia e segna l'1-0. Ma il Pizzoli riesce a trovare la rete del pari. Partita con continui capovolgimenti di fronte, fino a quando Martina Di Viesti mette a segno con un bel tiro la rete del nuovo vantaggio biancorosso. Ci prova Tiberio, su assist della rientrante Nozzi, ma la palla finisce fuori.

Nel secondo tempo c'è il forcing di Tumini e compagne a caccia del gol della sicurezza. L'arbitro assegna 4 minuti di recupero e, su azione da calcio d'angolo, sono le padrone di casa a trovare la rete che fissa il risultato sul 2-2. Non c'è più tempo per recuperare perchè il tempo è scaduto e il direttore di gara fischia la fine. Un pareggio dal sapore amaro per le vastesi, che all'andata avevano strapazzato il Pizzoli con il risultato di 10-1.