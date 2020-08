I renziani scendono in campo. A Vasto arriva il consigliere economico del sindaco di Firenze: Yoram Gutgeld, di origini israeliane è uno dei candidati che i vertici nazionali del Partito democratico hanno catapultato in Abruzzo, nelle liste per la Camera dei deputati. Domenica 3 febbraio, nella sala delle conferenze di Confindustria Vasto, in corso Mazzini, sarà il relatore principale dell'incontro pubblico sul tema: Artigiani del futuro - Turismo, ambiente e innovazione per un Abruzzo sostenibile.

Il dibattito è organizzato e coordinato da Domenico Molino, consigliere comunale e sostenitore di Matteo Renzi alle primarie del 25 novembre scorso.

L'introduzione è affidata al segretario del Pd di San Salvo, Agostino Monteferrante. Oltre a Gutgeld, interverranno Giovanni Legnini (capolista del Pd Abruzzo alla Camera), Stefano Pisani, sindaco di Pollica (Salerno), Luciano Lapenna, sindaco di Vasto, e i candidati vastesi del Pd alla Camera e al Senato, Maria Amato e Angelo Pollutri.

Yoram Gutgeld è direttore dell'agenzia McKinsey, autore del libro La ricetta McKinsey per rilanciare l'economia italiana, è stato collaboratore di Romano Prodi nella Fabbrica del programma nel 2006 e di Matteo Renzi nel 2012.