Quella appena trascorsa è stata una domenica di festa per i ragazzi dell'Oratorio di Vasto. In occasione delle celebrazioni in onore di San Giovanni Bosco, la cui memoria ricorre il 31 gennaio, sono stati inaugurati nuovi locali che saranno a disposizione dei gruppi e della comunità tutta.

Gli spazi sono stati recuperati da alcuni laboratori dismessi dalla scuola di formazione professionale. Con la collaborazione di tante persone, che hanno lavorato senza sosta per diverse settimane, sono state realizzate delle stanze dove i ragazzi potranno tenere le loro riunioni ed incontrarsi. A tagliare il nastro con i colori della pace è stato il piccolo Matteo, mentre don Giorgio Zazza, incaricato all'Oratorio, ha benedetto i "nuovi" locali.

Le celebrazioni per San Giovanni Bosco continueranno in questi giorni, per culminare nella messa del 31 gennaio alle 19. Domenica mattina, invece, l'arcivescovo Bruno Forte amministrerà il sacramento della Confermazione.