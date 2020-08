Lo Sporting Pollutri si è aggiudicato l'importante scontro diretto contro il Delfino Francavilla nella 13ª giornata del campionato di serie C2 di calcio a 5. La squadra allenata da Giovanni Morelli ha dilagato contro un'avversaria diretta per la vittoria del campionato o, quantomeno, per l'accesso in buona posizione ai playoff.

Già nel primo tempo i padroni di casa dello Sporting si erano portati sul 5-0, con le reti di Ninni, Di Risio, una doppietta di Giurastante e Moretta. Il Francavilla ha avuto un sussulto solo dopo il 6-0 siglato da Sallese, trovando una rete con Pretongolo. Ad arrotondare il risultato ci ha pensato nuovamente Moretta (doppietta anche per lui), con capitan Fortunato che allo scadere ha messo il sigillo sul match, confermandosi come il bomber principe di questa squadra (13 reti in campionato). Nella prossima giornata lo Sporting Pollutri affronterà il Tombesi, formazione penultima in classifica.

Juniores. Positiva anche la prestazione dei giovani calciatori dello Sporting. Nella sfida contro il Silvi under 18 i ragazzi della juniores hanno vinto 5-1. Doppiette per Francesco Di Bello e Peppino Di Risio e una rete per Massimo Spinelli.