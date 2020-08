Ladri in azione negli ultimi due giorni nella parte alta di Vasto e sulla riviera. Furti segnalati in contrada Sant'Antonio Abate e a Vasto Marina. E cittadini sempre più preoccupati per un'escalation che negli ultimi due anni ha fatto registrare un incremento superiore al 100%, come confermano i dati della Procura della Repubblica: 2500 furti denunciati nel 2012 (450 dei quali nelle abitazioni), a fronte dei numeri del 2010 quando la Prefettura di Chieti aveva comunicato che in città era stata superata la già preoccupante quota mille.

Un'abitazione è stata svaligiata a Sant'Antonio Abate, dove i ladri hanno portato via anche l'auto delle vittime.

In viale Dalmazia due residenti hanno trovato le portiere forzate. I ladri, probabilmente più di uno, devono essere fuggiti dopo aver visto avvicinarsi qualcuno.

Hanno rubato, invece, 15 televisori i malviventi che si sono introdotti in un hotel di Vasto Marina: 14 monitor sono spariti in altrettante stanze e uno schermo grande è stato arraffato nella hall dell'albergo.