Quarto furto subito in sette mesi di attività dal Western Saloon, bar, pub e pizzeria che si trova a San salvo in via Pio IX. La scorsa notte i ladri sono entrati forzando la finestra laterale e hanno portato via un iPad, fusti di birra, liquori, salumi e altri generi alimentari.

Il titolare, Antonio Villamagna, chiede aiuto: "Questi signori agiscono con troppa sicurezza ben sapendo degli scarsi controlli, ho anche un'altra attività a Vasto, ma io e la mia famiglia non ne possiamo più di aprire ogni giorno e non sentirsi sicuro in casa propria". Sull'accaduto indagano i Carabinieri.