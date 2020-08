Il mondo politico è in lutto a Vasto e in tutto l'Abruzzo. E' morto Michele Di Vito, storico esponente della sinistra locale e regionale. Nato 74 anni fa a Carpineto Sinello, era stato consigliere comunale a Vasto e segretario provinciale del Pds, il Partito democratico della sinistra, che nacque dallo scioglimento del Partito comunista nel 1991 (la cosiddetta svolta della Bolognina) e nel 1998 confluì nei Democratici di sinistra. Questi ultimi, insieme alla Margherita hanno fondato nel 2007 l'attuale Partito democratico.

"Michele è stato per me e molti di noi un maestro e un esempio di passione, dedizione politica e costante impegno civile: gli devo molto", dice il senatore Giovanni Legnini. "Lo ricordo come un grande amico e compagno e mi stringo alla sua famiglia, che può essere orgogliosa di ciò che Michele è stato e ha trasmesso".

Di Vito viveva a Pescara. Domattina, nell'aula del Consiglio provinciale, l'ultimo saluto dei tanti che gli volevano bene.