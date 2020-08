La settimana dell’Alta Moda Roma volge al termine e nelle tante sfilate romane, nella passerella dello stilista “Ventura De Gnog” esordio per due giovani modelle abruzzesi, Melania Di Noro, 19 anni di Villalfonsina (Ch) e Federica Ceralli 16 anni di Avezzano, entrambe di 182 cm di altezza hanno ben figurato al fianco delle top model dell’alta moda romana.



La presentazione della collezione si è tenuta in uno scenario unico nella capitale all’interno delle “Officine Farneto” nei Colli della Farnesina, con la presenza in passerella di Nadia Bengala, Carmen Di Pietro, Valeria Oppenheimer, Emanuela Tittocchia e proprio in chiusura a sorpresa in passerella anche Enrico Lucci inviato de “Le Iene”, che ha realizzato un servizio “Il messaggio della Moda” andato in onda domenica su Italia 1 con i momenti che precedono la sfilata nel backstage.



Soddisfatto lo stilista Antonio Ventura De Gnog per la riuscita della serata, grazie anche alla collaborazione con Loriblu Calzature, Eleonora Manara per le borse e Ilaria Pascali per i gioielli, Sergio Valente per le acconciature e Studio 13 per il trucco, sponsor della serata IBL Italian Beauty Line. La regia moda è stata curata da Giuseppe Racioppi con la collaborazione di Camillo Del Romano.

Foto di Patrizia Santangelo e Fazio Gardini di Roma.