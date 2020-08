Francesco Valente ha sbaragliato la concorrenza e ha conquistato l'opportunità di essere intervistato in diretta radiofonica su Radio Uno da Lorella Cuccarini. Il giovane chitarrista vastese aveva partecipato al programma "Citofonare Cuccarini", con il suo brano "I think of you", pubblicato sulla pagina Facebook del programma per la rubrica "Mi piace". L'esecuzione di Valente ha ottenuto quasi 2mila "Mi piace", facendogli guadagnare la vittoria sugli altri partecipanti.

Domani, mercoledì 30 gennaio, alle 18.10, Francesco sarà intervistato da Lorella Cuccarini. Inoltre il suo brano verrà mandato in onda integralmente. Una bella soddisfazione per lui che è ancora molto giovane ma si sta facendo stada nel mondo della musica.

"Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato -ha detto Francesco Valente dopo aver saputo della vittoria-. Quest’ultima settimana sarà per me indimenticabile, tante persone, che magari nemmeno conoscevo, mi hanno sostenuto ed incoraggiato postando commenti lusinghieri ed affettuosi. Tanti hanno partecipato alla gara aiutandomi fattivamente, stando costantemente al mio fianco, e qui ringrazio per quanto mi hanno attivamente supportato, sopportato e consigliato".