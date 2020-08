Nuovi lavori alle condotte colabrodo che si diramano al di sotto di corso Garibaldi, dove negli ultimi due anni la corsia sud, quella che sale verso piazza Rossetti, è stata sfondata numerose volte dalle imprese incaricate di risanare le reti idriche e fognarie.

Dopo gli interventi nella vicina piazza Verdi, ora il cantiere si è spostato di qualche decina di metri, all'incrocio tra corso Garibaldi e via Madonna dell'Asilo, dove i lavori più recenti risalgono al settembre 2012. In mattinata il traffico in salita da corso Mazzini e piazza Verdi è stato deviato su via Madonna dell'Asilo.

In quel tratto di strada le condotte sotterranee stanno causando problemi ormai da 10 anni. Nell'estate 2003, infatti, si aprirono due voragini in pochi giorni: una di fianco al municipio, l'altra nei pressi della rotatoria di piazza Verdi.