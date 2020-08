Mercoledi 30 gennaio, alle ore 18, presso la sede dell’asilo nido comunale “Bambi” di via Verdi, prende il via il primo dei quattro incontri programmati volti all’approfondimento di temi legati alla crescita del bambino, con particolare attenzione alla fascia di età 0 – 3 anni.

Il primo incontro formativo avrà come tema “L’igiene del Bambino” dove la dott.ssa Monia Iachini (Puericultrice) interverrà su tutti gli aspetti inerenti la salute e la cura del neonato. Il progetto denominato ‘Tempo per le famiglie’, promosso dall’Amministrazione comunale di San Salvo e organizzato in collaborazione con il consorzio Servizi Globali Sociosanitari, ha lo scopo di sviluppare il benessere psicofisico del bambino e dare risposte ai dubbi di mamme e papà, affinché possano svolgere al meglio il difficile compito di genitori, fornendo la possibilità di confrontarsi con esperti in diversi campi.

“Questa Amministrazione – rimarca il sindaco Tiziana Magnacca - ha più volte sottolineato di voler investire molto nel supporto alle famiglie, specie per quanto riguarda la crescita dei figli: ora si parte con questa iniziativa incentrata sui più piccoli, ma vi sono in cantiere altre iniziative rivolte sia alle scuole inferiori sia alle scuole superiori”. “L’obiettivo cardine di questi corsi di formazioni è - ha commentato l’assessore alle politiche sociali Maria Travaglini - sia la promozione del benessere psicofisico del bambino sia la riscoperta del rapporto genitori-figli. Un’occasione di approfondimento per i genitori dove avranno la possibilità di ascoltare esperti ed attingere nozioni fondamentali”.

I prossimi appuntamenti sono in programma il 27 febbraio con la dott.ssa Francesca Bruno (Psicologa); il 27 marzo sarà la volta della dott.ssa Antonella Neviconi, che parlerà di vaccinazione e dell’importanza di praticarla con un approccio ludico. L’ultimo incontro calendarizzato il 17 aprile con il ‘Pediatra risponde’, il dr. Giuseppe Marini. Gli incontri sono rivolti non solo alle famiglie che hanno figli che frequentano la struttura “Bambi” ma a tutti i genitori che per diversi motivi non hanno i loro bambini presso l’asilo.