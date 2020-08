"I consulenti tecnici d'ufficio nominati dal giudice hanno accertato la piena capacità d'intendere e di volere di Vito Pagano al momento in cui è stato commesso il delitto", afferma Giovanni Cerella, che insieme a suo figlio Antonello rappresenta i familiari di Albina Paganelli, la 68enne assassinata il 14 agosto 2012 nella sua casa di via Fedro, a San Salvo.

Ora sarà il gup del tribunale di Vasto a stabilire con una specifica sentenza se Vito Pagano è imputabile, cioè se può essere sottoposto a un processo penale. Il giovane, 29 anni, è rinchiuso nel carcere di Torre Sinello dal 14 agosto scorso, quando fu fermato e poi arrestato a distanza di poche ore dall'assassinio.

Oggi, dinanzi al giudice per le indagini preliminari, Caterina Salusti, è andato in scena il contraddittorio tra i periti nominati da accusa, parte civile e difesa. Il consulenti tecnici d'ufficio incaricati dal giudice stesso, la psichiatra teramana Maria Cinapro e Vittorio Sconci, direttore del Dipartimento di salute mentale dell'Aquila, "hanno accertato che Pagano era pianamente capace d'intendere e di volere al momento in cui è stato commesso il delitto", dichiara Cerella.

Respinte le eccezioni di nullità sollevate dalla difesa del ventinovenne, rappresentata dagli avvocati Fiorenzo Cieri e Clementina De Virgiliis. Quest'ultima precisa: "Non c’è ancora alcuna sentenza che abbia stabilito la capacità d’intendere e di volere di Vito Pagano".

Nell'udienza preliminare che verrà convocata a breve, il gup stabilirà se l'indagato deve essere processato.