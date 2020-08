Per celebrare il Giorno della Memoria appena trascorso, giovedì 31 gennaio 2013, alle ore 21.00, presso il Teatro Rossetti, con il Patrocinio del Comune di Vasto e l'organizzazione di Daniele Muratore, andrà in scena “Memoria”, uno spettacolo teatrale scritto e diretto da Michelangelo Fetto della Compagnia Solot di Benevento. Questa rappresentazione, oltre al momento di aggregazione sociale e di intrattenimento, ha l'intento di far riflettere. Un modo per non dimenticare quanto successo durante uno dei periodi più brutti della nostra storia, contribuendo alla diffusione di essa attraverso uno dei mezzi più efficaci: il palcoscenico.



Ispirato ad una vicenda reale, di un militare italiano recluso in un campo di concentramento, insieme ad altri due compagni, prende vita la trama di Memoria, sullo sfondo di un evento che ha turbato e sconvolto tutto il mondo. L'avventura di tre uomini, alle prese con un destino irreparabile, fra citazioni da commedia italica e riferimenti chapliniani. E cosa accade se un ottantenne ex deportato incontra dei giovani che si dilettano nel racconto di barzellette sugli ebrei massacrati nei campi di sterminio?



In scena Tonino Intorcia, Rosario Giglio e Massimo Pagano.





Informazioni:

Prezzo biglietto. 15€ platea e I° palco, 10€ II° e III° palco, 5€ under 18

Prenotazioni e prevendita. Tabaccheria Monteferrante via Giulio Cesare 28

daniele.muratore@gmail.com



Facebook

www.solot.it