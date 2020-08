Da qualche settimana su Facebook è nato il gruppo "Vasto Pedala" (clicca qui), un gruppo che si propone di utilizzare della bicicletta per gli spostamenti cittadini in ogni stagione e con ogni condizione climatica. L'obiettivo è quello di promuovere la mobilità sostenibile attraverso l'uso delle due ruote (ovviamente non quelle delle moto) come mezzo di trasporto a Vasto. Ieri mattina si sono radunati tutti insieme per la prima volta e hanno pedalato lungo le strade della città. Un modo per incontrarsi e farsi conoscere da tutte le persone che li hanno incrociati lungo le strade. E' stato anche un primo momento di confronto, per poter elaborare proposte ed iniziative per far crescere il movimento Vasto Pedala. Noi li abbiamo incontrati durante una breve sosta a piazza Rossetti e ci siamo fatti raccontare di questa esperienza.

Servizio di Giuseppe Ritucci