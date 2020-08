Nicola Di Santo è il nuovo allenatore della Vastese Calcio 1902, il tecnico, che prende il posto di Massimo Vecchiotti, dirigerà domani pomeriggio il primo allenamento in biancorosso.

Di Santo, sansalvese ed ex calciatore della Pro Vasto, classe 1958, ha una lunga esperienza sia in Eccellenza che in Promozione, circa 25 anni di carriera, avendo iniziato ad allenare nella stagione 1987/88, è stato sulle panchine di U.S. San Salvo, vincendo i play off in Promozione, Guglionesi, Virtus Cupello, Montenero, Petacciato, San Martino in Pensilis, Altino, Tre Ville, Trigno Celenza e Mafalda. Nella scorsa stagione è stato il direttore generale dell’U.S. San Salvo, andando in panchina per quattro giornate.



Il nuovo tecnico, il terzo di questa stagione, è il padre del centrocampista Mattia Di Santo e anche per questo motivo ha seguito molte partite della squadra nel corso della stagione, in precedenza ha già allenato Alberico, Ciarlariello e Pantalone. A lui spetterà il compito di riportare al vertice la Vastese e di vincere il campionato.

Il comunicato della società. L’ A.S.D. Vastese Calcio 1902, comunica che successivamente alle dimissioni da tecnico del sodalizio biancorosso da parte del sig. Massimo Vecchiotti, dopo un lungo e pacato dibattito interno alla società stessa, nonché a seguito di un confronto con tutti i componenti la rosa dei giocatori, in data odierna ha affidato la gestione tecnica della panchina al mister Nicola Di Santo. Al nuovo tecnico, figura di primo piano del panorama calcistico non solo vastese, già titolare peraltro di importanti e blasonate panchine, un grosso in bocca al lupo per il lavoro che lo attende, da parte di tutta la società che ripone in lui la massima fiducia. È altresì doveroso rivolgere un sentito ringraziamento agli allenatori, Luigi Baiocco e Massimo Vecchiotti, oltre che ai loro collaboratori, i quali con il proprio lavoro e con l’alta professionalità che li contraddistingue, hanno consentito alla Vastese 1902 di poter competere per la vittoria del Campionato di promozione abruzzese 2012-2013, Girone B. A tutti l’augurio di poter raggiungere i più prestigiosi traguardi, non solo sportivi.