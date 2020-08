Bellissima partita a Mosciano tra la capolista Olimpia e gli Amici del Basket San Salvo che giocano ad altissimo livello impensierendo non poco la capolista. La formazione di coach Linda Ialacci è determinata e concentrata, vogliosa di togliersi dalle spalle la scimmia del fardello di neo promossa che comincia a infastidire non poco la compagine del giovane presidente Antenucci, poco rispettata e tutelata, e che, vista l’esperienza e la qualità del roster, meriterebbe un po’ più di attenzione verso campioni come Toth che sistematicamente riceve da più avversari colpi di ogni genere.



Ma veniamo alla cronaca della partita. San Salvo ribatte colpo su colpo alle offensive della formazione di casa portandosi addirittura a condurre di 7 lunghezze. Ci pensano Ciervo a far rientrare i suoi insieme a Neri che alzano il ritmo della partita. Si va al riposo con il Mosciano avanti 50-47. Al rientro Celenza e compagni rimettono la testa avanti e la partita sarà un continuo sorpasso e contro sorpasso fino a 4 minuti dalla fine quando qualche palla persa e delle amnesie arbitrali, 4 falli consecutivi non sanzionati, consentono al Mosciano di chiudere con un divario bugiardo. Grande prestazione comunque per gli Amici del Basket San Salvo quasi ad un passo dal colpaccio.



Tabellino Partita

San Salvo: Toth 21, Celenza 15, Tana 9, Desiati 8, Ippollito 8, Di Rosso 8, Brioli 2, Greco 1, Gabriele,Nanni, Mancini, Ludovico ne. all Ialacci.

Mosciano: Di Furia 4, Neri 19, Albertazzi 5, Ciervo 27, Simonella 6, Wu 13, Ramirez 6,Valento,Medori ne, De Ascentis ne, all. Di Giacobbe

Arbitri De lutis e Palazzeschi di Pescara

Parziali 27-30 23-17 14-14 24-12

Risultato finale 88-73