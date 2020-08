Il nuovo Milan Club Casalbordino, nato nel 2011 per iniziativa di un gruppo di ragazzi molto attivi ed intraprendenti, mossi da una forte passione per la grande squadra milanese e capitanati da Antonio Picciotti e Antonio Angelucci, in pochissimo tempo, per numero di iscritti, è diventato il secondo Club d’Abruzzo.

Molte sono state finora le iniziative di successo, prime fra tutte alcune trasferte a San Siro organizzate dal Club in maniera impeccabile, ma anche feste e occasioni di incontro, all’aperto e nella bellissima sede, affettuosamente chiamata “Bombonera” per il sapiente restauro offerto da alcuni soci del Club. La partnership con alcune attività commerciali della zona ha permesso di dare vita ad una campagna di sconti, chiamata “Diavolo che sconto”, che si sta arricchendo col tempo di nuovi affiliati per assicurare sempre maggiori agevolazioni ai tesserati. L’idea di fondo del direttivo del Club è quella di creare un ponte fra la “vecchia guardia” e le nuove generazioni, per cercare di trasmettere ai giovanissimi quei valori di solidarietà e di onestà che sembrano ormai merce rara nel mondo del calcio, ma che hanno sempre contraddistinto la maglia rossonera.



Uno degli obiettivi del Club è quello di impegnarsi molto anche in attività di beneficenza che, quest’anno, si sono finalmente concretizzate nell’iniziativa “Un sorriso per la Bolivia”. Grazie all’amicizia con Suor Bruna Pierobon, missionaria a Cochabamba in Bolivia e fervente milanista, si è pensato di sostenere uno dei progetti che le missionarie stanno curando, ossia garantire pane e latte per un mese ad un bimbo boliviano con soli 7 Euro. C’è stata una risposta molto calorosa ed entusiasta all’iniziativa, tant’è che Suor Bruna ha inviato una lettera toccante per sottolineare il valore della solidarietà.



Auguriamo al Club di continuare su questa scia, in modo da testimoniare soprattutto ai giovani che lo sport può essere anche un mezzo per aprirsi ad altre realtà, soprattutto quelle più difficili.





Lucia Valori