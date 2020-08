Sabato 26 gennaio, nell’auditorium del Liceo Scientifico “R.Mattioli” di Vasto, si è tenuto un incontro con i medici volontari del Lions Club Vasto Host, nell’ambito del Progetto Martina. Il progetto, presentato dal MIUR in collaborazione con il Multidistretto Italy Lions Clubs, si rivolge agli studenti delle Istituzioni Scolastiche superiori di II grado, classi terze e quarte di tutto il territorio italiano.

Dopo il saluto della Dirigente del Liceo Scientifico, avvocato Silvana Marcucci e del Presidente del Lions Club Vasto Host, dottor Nicola Farina, i relatori, dottoressa Silvana Di Santo, e dottor Lucio Laudadio, hanno affrontato la delicata tematica sottolineando come la lotta contro i tumori si vinca con la cultura. L’iniziativa si prefigge di fornire conoscenza per la prevenzione e la diagnosi precoce e le strategie di lotta ai tumori più frequenti tra i giovani e a quelli che, manifestandosi in età adulta a seguito di esposizione continuata sin dall’età giovanile a fattori di rischio, possono essere evitati mediante stili di vita appropriati.

Il nome del progetto deriva da quello di “Martina”, donna molto giovane, colpita da tumore alla mammella che ha lasciato un testamento nel quale è scritto:"informate ed educate i giovani ad avere maggior cura della propria salute… certe malattie sono rare nei giovani ma, purtroppo, proprio nei giovani hanno conseguenze pesanti". La corretta informazione, la dovuta conoscenza, e una efficace prevenzione possono dunque essere una chiave per ridurre le insorgenze dei tumori. Dalle evidenze scientifiche emerge che la diagnosi tempestiva di alcuni tumori permette cure meno invasive ed aumenta la possibilità di guarigione. Il Progetto vanta tredici anni di vita e di successo, è divenuto un Service di rilevanza Nazionale dei Lions Club International Italia e consiste in un servizio di informazione per i giovani e per i loro genitori sui rischi legati al cancro, sulle tipologie che colpiscono le fasce di età scolare e su quale stile di vita condurre per ridurre i rischi di insorgenza. Gli studenti, soprattutto quelli delle classi quarte, hanno apprezzato molto il confronto con gli specialisti e hanno colto l’occasione per rivolgere domande e considerazioni che saranno oggetto di successive riflessioni.

Rosa lo Sasso

Coordinatrice eventi scientifici Liceo Mattioli Vasto