Se si votasse oggi, chi sarebbero i senatori abruzzesi? Lo rivela l'ultimo sondaggio, realizzato dall'istituto di ricerca Technè e pubblicato oggi da Sky Tg24. Il sistema elettorale (il cosiddetto Porcellum) prevede che al Senato il premio di maggioranza venga attribuito regione per regione, a differenza di quanto avviene alla Camera, dove la coalizione vincente ottiene in base al risultato nazionale un numero di deputati che gli consentono di governare con un buon margine di vantaggio rispetto all'opposizione.

Ma il Governo deve avere la maggioranza in entrambi i rami del Parlamento.

Il dato nazionale - In base al sondaggio Techné-Sky Tg24 realizzato il 25 gennaio, il centrosinistra otterrebbe a Palazzo Madama 157 seggi (uno in meno dei 158 necessari a superare la soglia del 50% dei senatori e avere la maggioranza assoluta, che si raggiunge eleggendo 158 senatori su 315 senatori complessivi). Ottantatré seggi conquisterebbe il centrodestra, 36 Monti e le sue liste, 29 il Movimento 5 Stelle e i restanti 4 verrebbero assegnati a partiti minori.

Abruzzo - In Abruzzo al Senato il centrosinistra, a meno di un mese dal voto (si va alle urne il 24 e il 25 febbraio), ha un vantaggio di oltre 11 punti sulla coalizione di Berlusconi. Ma la fetta di cittadini che attualmente sono indecisi o intenzionati a non votare è molto ampia: 39%. E' a loro che i candidati daranno la caccia in queste ultime quattro settimane.

I numeri - Il sondaggio Techné-Sky Tg24 attribuisce in Abruzzo queste le percentuali alle forze politiche in campo. I senatori da eleggere nella circoscrizione abruzzese sono 7. Se le intenzioni di voto fossero confermate alle urne, il centrosinistra eleggerebbe 4 senatori (3 il Pd e uno Sel), il centrodestra 2 (uno il Pdl e uno La Destra) e la coalizione di Monti ne otterrebbe uno.

Centrosinistra: 38,5 - 4 seggi

Centrodestra: 27,3 - 2 seggi

Scelta civica Monti: 16,4 - 1 seggio

Movimento 5 stelle: 9,2

Rivoluzione civile: 6,2

Altri: 2,4

Conquisterebbero un seggio a Palazzo Madama questi candidati:

Stefania Pezzopane - Pd

Franco Marini - Pd

Anna Paola Concia - Pd

Roberto Natale - Sel

Silvio Berlusconi - Pdl

Giandonato Morra - La Destra

Nicoletta Verì - Lista Monti

Nel Pdl, Berlusconi, che è candidato in diverse regioni, dovrebbe lasciare il posto a Gaetano Quagliariello, anche lui catapultato da Roma. In Sinistra ecologia e libertà, Roberto Natale (romano, presidente della Federazione nazionale della stampa) sabato ha incontrato gli elettori a Vasto. E' candidato sia in Abruzzo che in Umbria. Ha promesso che, se verrà eletto anche in Umbria, in Abruzzo lascerà il posto alla numero due della lista: la vastese Anna Suriani, vincitrice delle primarie.