Tre indizi fanno una prova. Se con l'Inter l'impegno era proibitivo e contro i granata una gara da dimenticare, non ci sono giustificazioni plausibili per la gara disputata dal Pescara contro la Sampdoria. Per la seconda volta in questa stagione i biancazzurri escono dal terreno di gioco con sei reti sul groppone, ma se il 6-1 rifilato dalla Juve poteva starci, stavolta il rovescio è davvero preoccupante. Ancora una volta il Pescara palesa tutta la sua fragilità caratteriale e un pauroso scollegamento tra i reparti: neppure gli innesti di D'Agostino e Caraglio sono riusciti a dare una sistemata all'assetto. La Samp, dopo essere passata in vantaggio su rigore, raddoppiava prima dell'intervallo con Icardi, vero mattatore dell'incontro. Il Pescara si fa vedere solo quando protesta per un rigore per atterramento in area di Terlizzi: ci poteva stare. Nella ripresa show blucerchiato, l'undici di Bergodi sparisce dal campo. Prima Obiang, poi tre reti di Icardi (poker per lui) affondano senza appello il Delfino. Disastro su tutta la linea per il Pescara: gli allarmi erano già suonati nelle precedenti uscite, ma si pensava che con i nuovi acquisti si potessero quantomeno migliorare alcuni reparti. Il problema, in realtà, sembra essere soprattutto mentale, e forse ci si è troppo esaltati dopo la vittoria di Firenze: sta a mister Bergodi ricomporre il gruppo in vista della delicata sfida di domenica contro il Bologna.



Exploit della Virtus Lanciano alla ripresa del campionato di Serie B: i rossoneri espugnano con autorità il Franco Ossola di Varese per 2-1. Gara eccellente degli uomini di Gautieri, che hanno ampiamente meritato l'intera posta in palio per quanto espresso sul campo. I locali, allenati dall'ex Castori, hanno costantemente subito l'iniziativa lancianese, capitolando a due minuti dalla fine grazie ad una bella combinazione Mammarella - Falcinelli - Turchi, che con un bel destro preciso insaccava alle spalle di Bressan. Nella ripresa ci si aspetta il ritorno veemente dei lombardi, ma è la Virtus a fallire per ben due volte il raddoppio con il nuovo arrivato Piccolo. La legge del calcio dice "gol sbagliato, gol subito", e infatti una disattenzione difensiva consente al solito Ebagua di pareggiare i conti. Ma questo Lanciano non smette di stupire, e con grande grinta va a prendersi la vittoria. Fiamozzi atterra Fofana in area, è calcio di rigore: sul dischetto si presenta Volpe che fa esplodere la panchina frentana. La firma ce la mette anche super Leali, che al 94' salva su Oduamadi. Successo di importanza enorme per un Lanciano di granito, per la prima volta fuori dalla zona retrocessione. Avanti così!

Come sempre quando c'è bisogno di fare il salto di qualità, il Chieti di De Patre manca all'appuntamento. Il Campobasso, formazione non trascendentale, rifila un 2-0 alla truppa neroverde, che viene momentaneamente estromessa dalla zona playoff. Il sesto posto è infatti occupato dal Teramo, che non va oltre lo 0-0 a Borgo a Buggiano. Prestazione da rivedere per i biancorossi, che devono ringraziare il loro portiere Serraiocco se sono usciti dal campo con un punticino. Tutto diverso invece per L'Aquila Calcio: vince 3-1 a Fondi e sale al quarto posto in classifica, sempre a distanza di 5 punti dalla seconda piazza (con una gara da recuperare, il derby contro il Teramo). Di Improta, Infantino e Ripa le marcature dei rossoblu, che guardano con fiducia ai prossimi impegni.

In Serie D, seconda occasione consecutiva clamorosamente sprecata dal Termoli, che non approfitta dei passi falsi delle prime due classificate andando a perdere 3-2 il derby contro l'Agnonese: il ritardo dalla vetta resta di sei punti. Passo falso, abbiamo detto, perchè infatti la capolista Sambenedettese viene schiaffeggiata a Città Sant'Angelo: 2-0 per gli angolani, che si tirano fuori dalle secche di bassa classifica. Discorso inverso per il Celano, che cade 1-0 a Macerata, e per l'Amiternina, crollata dentro casa per 3-1 contro un baldanzoso Isernia. Lascia finalmente l'ultimo posto il San Nicolò, che sconfigge 1-0 la Recanatese e la scavalca in classifica: un'acrobazia di Gabrieli al 93' regala un successo ormai insperato a mister Cifaldi. I biancazzurri tornano quindi a lottare con pieno merito per la permanenza in Serie D.

Il Real Tigre Vasto compie la vera impresa di questa giornata calcistica: vince a Casoli nel big match di Prima Categoria grazie alla rete di Luca Madonna e si porta a +5 proprio sulla Casolana. Il Borrello non va oltre lo 0-0 a Fara San Martino, mentre il Fossacesia cade tra le proprie mura contro il Real San Giacomo (0-1). Finisce a reti bianche lo scontro tra Monteodorisio e Real San Salvo, a caccia di un posto nei playoff. Pari anche tra Scerni e Torino di Sangro, mentre il Castelfrentano supera 2-1 l'Audax Palmoli. Netto 3-0 del Trigno Celenza sull'Orsogna, finisce 0-0 Quadri-Casalbordino: i locali confermano di essere in ripresa.

In Seconda Categoria, quarta sconfitta consecutiva per la capolista Sporting San Salvo: il Fossacesia 90 vince per due reti ad una. Ma cosa è accaduto a quella squadra che sembrava ammazzare il campionato? Stavolta ne approfittano le inseguitrici: successi sonori di Real Montazzoli (3-0 al Fresa) portatosi a meno 1, United Cupello (4-0 all'Incoronata Vasto) e Furci, che spazza via 4-1 il Gissi. Si riaffaccia nelle zone alte il Montalfano (2-1 al Roccaspinalveti), passa a San Buono per una rete a zero il Torrebruna, solo 1-1 per il Mario Turdò contro lo Sporting Pollutri, che resta desolatamente fanalino di coda.

Riparte anche la Terza Categoria Vasto, con il successo in vetta del Real Montalfano (1-0 sul Lentella). Il Casalanguida non riesce ad espugnare Guilmi (1-1). Pokerissimo della Dinamo Roccaspinalveti sul Real Alto Vastese, successi interni anche di Lupi Marini e Casalese. Rinviata Valle del Treste Liscia - Carpineto Sinello.

Negli Allievi Regionali, roboante affermazione della Virtus Vasto contro il Lauretum (6-0): doppiette di Carulli e Balzano, poi D'Ottavio e un'autorete consentono ai biancorossi di mantenere tre punti di vantaggio sull'Angolana. Sfuma nel finale la vittoria per la Bacigalupo sul campo della Durini (1-1, rete di Farina su rigore): all'ultimo assalto i locali trovano il gol del pareggio, e il vantaggio sulla terzultima scende a 4 punti.



Nei Giovanissimi, netta la supremazia della Bacigalupo nella sfida contro l'Acqua e Sapone. Nel 6-1 ai ragazzi di Montesilvano spicca anche il primo rigore stagionale in favore dei vastesi: lo realizza Natalini, che firmerà poi un'altra rete. Scatenato Pianese, autore di ben 4 dei 6 gol che consentono ai "Lupi" di tenere a debita distanza la Flacco Porto. Incassano e ringraziano anche i cugini "virtussini", che mantengono invariato il loro vantaggio sulla terzultima, l'Acqua&Sapone appunto, pur disputando una pessima prestazione a Loreto. La compagine vestina demolisce infatti i biancorossi vastesi per 5-0, sconfitta indolore ma comunque troppo pesante per i ragazzi di Marinucci: il riscatto è d'obbligo.

Roberto Naccarella