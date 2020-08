Artificieri in azione ieri mattina in località Pagliarelli a Vasto. Gli uomini dell'11° reggimento Genio Guastatori, di stanza a Foggia, hanno fatto brillare la granata d'artiglieria rinvenuta lo scorso mese ottobre da un agricoltore che stava lavorando il suo appezzamento di terreno. Ieri mattina è scattata l'operazione per rimuoverla dal terreno, dove era stata fatta brillare. Il luogo prescelto per l'esplosione controllata è stata un'ex cava presente in località Pagliarelli. Presenti sul posto i militari, il proprietario della cava, i carabinieri della Compagnia di Vasto e un'ambulanza del 118, pronta per ogni evenienza.

Il ritrovamento (clicca qui)

Non è stato necessario sgomberare abitazioni, visto che le poche che ci sono si trovano a molte decine e centinaia di metri di distanza dalla ex cava. L'operazione si è conclusa positivamente, con una forte esplosione che in molti hanno sentito a Pagliarelli e dintorni. "Si trattava di una granta d'artiglieria -hanno spiegato i militari del Genio guastatori", come ne sono state ritrovate tante nel Vastese. Questo, durante il secondo conflitto bellico, è stato un territorio coinvolto dalle operazioni militari. Lo scorso anno a Palmoli venne ritrovata una bomba sganciata da un'aereo, quindi ben più grande. In quel caso fu necessario attivare un importante protocollo di sicurezza per la rimozione e il trasporto dell'ordigno verso un luogo adatto all'esplosione.