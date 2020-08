E' uscito fuori strada con la sua auto, un'Alfa 147, mentre percorreva via Cardone, nella parte alta della città. L'auto è "salita" sul marciapiedi, restandovi bloccata. Il conducente non è però riuscito a spegnere il motore, così le ruote hanno continuato a girare, consumandosi contro il cordolo del marciapiedi. L'uomo era anche rimasto all'interno dell'abitacolo senza poterne uscire.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vasto, che hanno aiutato l'uomo a liberarsi e spento poi il motore dell'auto. Sul posto anche la pattuglia della Polizia Municipale e la Polizia Stradale, che ha sottoposto il guidatore alla prova dell'etilometro. L'apparecchiatura ha dato esito positivo, evidenziando valori oltre quelli indicati dal codice della strada. Per questo al guidatore è stata ritirata la patente.

Il traffico ha subito rallentamenti, con lunghe code che si sono formate lungo via Cardone, in un momento della giornata in cui sono tante le vetture e gli autobus che percorrono questa strada in direzione San Salvo o Cupello.