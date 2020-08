Nell'urna di plastica dei contributi elettorali alle 20.30 di sera sono caduti solo 70 euro: una banconota da 20 e cinque da 10. Su circa 300 persone presenti alla presentazione dei candidati al Senato del Pd, solo sei hanno messo mano al portafoglio per sostenere economicamente la campagna elettorale. "Di questi tempi è già tanto, vista la crisi e l'antipolitica", sorride un attivista del partito.

La presentazione dei candidati - "Nonostante il maltempo che imperversava sull'Abruzzo è stata una bella manifestazione, con tante persone che hanno partecipato". Così Angelo Pollutri, candidato al Senato per il Partito democratico, commenta l'appuntamento che si è tenuto sabato scorso presso il ristorante Il Principe di Montalfano. L'occasione era quella di presentare al territorio del Vastese i candidati del Pd al Senato nelle prossime elezioni politiche.

All'incontro, oltre ad Angelo Pollutri, organizzatore della serata, sono intervenuti Franco Marini, Stefania Pezzopane, Anna Paola Concia e Francesca Ciafardini. A moderare la serata il giornalista Rai Paolo Di Giannantonio.

"Voglio ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita dell'appuntamento, curandone ogni dettaglio", ha commentato Pollutri. In sala c'erano tanti sindaci del territorio, amministratori locali, dirigenti ed iscritti al partito e simpatizzanti. "Quella che stiamo portando avanti - ha proseguito il candidato al Senato - è una sfida importante, in cui è richiesto l'impegno di tutti affinchè questo nostro territorio torni ad essere rappresentato all'interno delle istituzioni. Abbiamo presentato i punti salienti del nostro programma, che al primo posto deve averee il lavoro e i giovani. Su queste istanze ci batteremo con grande impegno", ha concluso il primo cittadino di Cupello.