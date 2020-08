Saranno in mostra fino al 31 gennaio gli scatti fotografici realizzati dalla giovane artista vastese Lara Celenza. L'esposizione, dal titolo "Love me do" si trova presso la Libreria Mondadori di Vasto. "Il Principe Indiano, il Dandy Mascherato e due splendide spose vestite dalla nota stilista londinese Johanna Hehir- così Lara Celenza introduce la sua opera-. Sono gli ingredienti della mia nuova serie fotografica Love Me Do: un omaggio a Londra, i Beatles, l’India e l’Amore. Mi sono fatta trasportare dalle suggestioni del luogo, le storiche sale della Marylebone Town Hall nel Comune di Westminster, dove ebbero luogo le unioni civili di Paul McCartney, Ringo Starr e Liam Gallagher. L’estetica che ho elaborato per il progetto e’ una miscela personale di vintage, gotico/dark e “amour fou” metropolitano. Mi sono ispirata molto alle canzoni dei Beatles, gruppo che adoro, e alle mie emozioni personali. Montate su pannelli e disposte secondo criteri tematici e cromatici, le fotografie diventano oggetti di design sia come opera singola che come composizione".

Le opere di Lara Celenza, in fotografia e cinema, sono presentate anche sulla sua pagina facebook (clicca qui).

"Vorrei ringraziare alcune persone- conclude l'artista-. Johanna, i modelli - Catherine Stobbs, Kushal Pal Singh, Sophie Anderson, Patrick Fysh - la truccatrice / hairstylist Cassandra Aslanidis, il mio partner James Winslett, la flower designer Lorraine Issott che ha creato per l’occasione un prezioso bouquet in stile barocco. Una hola per Luana Ciffolilli, che presso la Libreria Mondadori offre una preziosa vetrina di visibilita’ all’arte della fotografia".